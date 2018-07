Cinq raisons pour lesquelles les Belges aiment (quand même) la France et les Français

Mais les Belges aiment la France. Ils aiment y passer leurs vacances. Et ils suivent les soirées la politique française avec un intérêt qui dépasse parfois celui pour notre système fédéral belge. Tour d'horizon, non sans cliché, de ce qui attire une bonne partie des Belges vers l'Hexagone.

Nous vous l'expliquions ce lundi : les relations entre la France et la Belgique ne sont pas toujours au beau fixe . La petite Belgique se sent souvent dans l'ombre de son grand voisin. Et les succès des Diables en Coupe du monde sont venus renforcer un sentiment nationaliste, comme le montrent certaines unes de la presse ce mardi matin.

Les destinations de vacances

"Ce sont les touristes belges qui rapportent le plus à la France", expliquait en février dernier le journal télévisé de France 2. Et pour cause : nous avons dépensé 6,4 milliards d'euros sur le territoire français en 2017. C'est plus que les Anglais et les Suisses qui occupent les deuxième et troisième marches du podium.

Si les Français qui connaissent les quatre bras de Tervueren ou de l'échangeur de Daussoulx sont assez peu nombreux, les Belges connaissent bien les subtilités du réseau routier français. Autoroute du Soleil, péage de Saint-Arnoult, Viaduc de Millau et pont de Normandie... une fois la frontière franchie, l'automobiliste belge trouve des autoroutes le plus souvent en parfait état (ce qui a un coût). Pas comme notre réseau routier qui collectionne nids de poules et travaux... mais au moins on a des lampadaires pour éclairer notre chemin.

Au bout de la route, ce sont les plages de la Côte d'Opale, les montagnes du Jura ou les champs de lavande provençaux. Et ça, ça n'a pas de prix.

