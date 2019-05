Cinq phoques relâchés en Mer du Nord, après un séjour de remise en forme

De plus en plus de phoques s'échouent sur nos côtes

Selon le parc, de plus en plus de phoques s'échouent ou s'installent sur les plages belges, dont un certain nombre d'animaux nécessitant une assistance. De manière interpellante, un des phoques pris en charge était en réalité en bonne santé quand il a décidé de passer du temps à profiter de la grisaille à la Côte belge, mais a été épuisé par l'intervention de personnes présentes sur la plage. Il a sans doute aussi été mordu par un chien et a dû en conséquence être amputé d'une partie de nageoire.