Cinq nouveaux-nés belges sont décédés dans les camps depuis la chute de l'EI

Au moins cinq nouveaux-nés de nationalité belge sont décédés dans des camps de réfugiés en Syrie et Irak après la chute du bastion du groupe terroriste Etat islamique Baghouz, selon Child Focus. L'information est publiée par De Morgen et Het Laatste Nieuws lundi.

Selon Heidi De Pauw, directrice générale de Child Focus, les conditions de vie dans les camps d' Al-Hol et Al-Roj sont les raisons de ces décès. "Certains sont arrivés mal soignés dans le camp et sont décédés par manque de soin. Récemment, un autre nouveau-né a perdu la vie. Les autres enfants sont morts de malnutrition ou de blessures non traitées", explique-t-elle.

Heidi De Pauw a visité les camps en question à plusieurs reprises, accompagnée de la psychologue pour enfant Gerrit Loots (VUB). Il ne fait aucun doute selon Mme De Pauw que les enfants belges doivent au plus vite être rapatriés. "Je continuerai de plaider en ce sens. Ces enfants ne peuvent plus attendre".

La Première ministre Sophie Wilmès (MR) n'a pas souhaité réagir à cette information. Elle a renvoyé la question vers le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR), qui n'a pas non plus fourni de réaction à De Morgen.