Cinq gardiens de prison blessés par un "returnee" à Hasselt, le personnel en grève

Le personnel pénitentiaire de la prison de Hasselt n'assure jeudi que le service minimum. Aucune activité n'est dès lors prévue pour les détenus et aucune visite n'est autorisée. Les agents ne s'occupent que des soins médicaux et de la distribution des repas, indiquent jeudi les syndicats ACOD (CGSP) et ACV (CSC).

Cette décision fait suite à l'incident survenu la veille dans l'établissement carcéral, lors duquel cinq agents ont été blessés.

Mercredi, vers 16h30, un djihadiste tchétchène ayant combattu en Syrie a blessé cinq gardiens de prison lors de la distribution des repas. Ceux-ci ont été emmenés à l'hôpital.

En conséquence, la prison fonctionne ce jeudi en "régime de dimanche", ont indiqué les syndicats socialiste ACOD et chrétien ACV. Ils expriment ainsi leur mécontentement concernant le manque de personnel au sein de l'établissement hasseltois.

"Des économies sont faites sur le personnel, ce qui affecte notre sécurité. Un grave incident est survenu hier. On est pressé comme des citrons", a déclaré le syndicaliste socialiste Kristof Muyters.