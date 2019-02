Cinq faits à savoir sur le Nouvel An chinois

Le Nouvel An chinois, appelé également Fête du printemps ou Nouvel An lunaire, aura lieu ce mardi 5 février. En 2019, le cochon de Terre sera le signe du zodiaque et l'élément célébrés. Il s'agit d'un des événements les plus importants de l'année en Asie.

Quand a-t-il lieu ? Chaque année, la date du Nouvel An chinois varie entre 21 janvier et 20 février. Les festivités débutent le premier jour de la nouvelle lune du calendrier lunaire. Elles s'achèvent deux semaines plus tard, lors de la pleine Lune. Le calendrier lunaire se cale sur le cycle de la Lune, composé de 29 jours.

Quels sont les animaux et les éléments ? Comme les signes du zodiaque traditionnels, il existe douze signes chinois. En Asie, ils sont représentés par des animaux : cochon, rat, buffle, lapin, tigre, serpent, dragon, singe, chèvre, cheval, chien et coq. A la différence de l'astrologie classique, le zodiaque chinois ne se compose pas en mois, mais en année. L'année de naissance détermine le signe de chacun. Il existe également cinq éléments s'ajoutant à ces douze signes : bois, feu, eau, terre, métal. Ils dépendent également de l'année. Ces deux caractéristiques de l'astrologie chinoise ont une signification précise propre à chacune d'entre elles.

Quelles sont les coutumes ? Bien que l'événement a une date de début précise, il se prépare en amont. Plusieurs jours avant le commencement des festivités, il est de coutume que les habitants nettoient leur foyer afin d'en chasser les éventuels mauvais sorts. Durant les festivités, des repas familiaux ont lieu, accompagnées de cérémonie religieuse en hommage aux ancêtres. L'ambiance bat son plein avec la célèbre "Danse du dragon", animées par une dizaines de danseurs dans un déguisement faisant plusieurs dizaines de mètres de long. A la fin de ces deux semaines de réjouissance, la fête des Lanternes illumine les villes. Des lampions sont accrochés aux maisons dans les rues. Un dernier repas familial met un terme aux festivités.

Quelle est l'origine de cette tradition ? Depuis des siècles, le Nouvel An chinois est fêté. Il puise son origine dans les récits légendaires, dont un en particulier. L'histoire conte l'existence d'un terrible démon, appelé Nian shóu, qui attaquait et dévorait les citoyens la nuit du premier jour de l'année. Ce dernier craignait la lumière, le bruit et la couleur rouge. Afin de l'éloigner, les habitants allumaient des torches et faisaient exploser des feux d'artifices. Des moyens de défense devenus une tradition aujourd'hui.

En lien avec le Bouddhisme ? Cinq faits à savoir sur le Nouvel An chinois - © PIERRE VERDY - AFP Les douze animaux faisant partie du zodiaque chinois sont tirés d'une légende. L'histoire raconte qu'à l'occasion de la nouvelle année, Bouddha invita les animaux de son royaume. Douze se présentèrent. En remerciement, il leur attribuera à chacun une année dans laquelle ils seront célébrés.