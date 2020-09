Cinq disciplines à enseigner pour les futurs régents en sciences humaines : un projet qui fait réagir l'enseignement supérieur

Demander à un même prof d’enseigner l’histoire, la géographie, les sciences sociales, les sciences économiques et le cours de philosophie et citoyenneté. C’est ce que prévoit le projet de réforme de l’enseignement.

Aujourd’hui la formation pour l’enseignement des sciences humaines dans les trois premières années du secondaire comprend trois disciplines : l’histoire, la géographie et les sciences sociales, sur un cycle d’études d’une dure de trois ans.

L’avant-projet de décret de juillet dernier prévoit d’y ajouter deux autres disciplines. Cet appariement (c’est le terme utilisé pour désigner les disciplines regroupées dans la formation initiale des enseignants) fait réagir des professeurs issus de différentes Hautes écoles et universités de Wallonie et de Bruxelles. Ils sont une soixantaine à avoir signé une lettre envoyée cette semaine à Valérie Glatigny, ministre de l’Enseignement supérieur.

En voici un extrait : "A notre grande déception, nous constatons que la demande assez unanime des acteurs de terrain de revoir les appariements prévus pour la section 10 AESI Sciences Humaines n’a pas été retenue.

En effet, il est toujours prévu pour cette sous-section Sciences Humaines d’octroyer 30 crédits disciplinaires au cours de Philosophie et Citoyenneté et d’y intégrer les sciences économiques. Sur les 4 ans, il resterait donc 70 crédits à partager entre les apprentissages disciplinaires et didactiques d’histoire, géographie, sciences sociales et sciences économiques ". Les signataires font ensuite remarquer que cette section des Sciences humaines est la seule à comporter autant de disciplines différentes. Les appariements des autres sections ont fait également débat précédemment mais seule la section 10, Sciences sociales, n’a pas été modifiée.

Au vu du niveau de connaissances présenté par les étudiants à l’entrée de leurs études, cette mission relève de l’impossible.

Le courrier demande une révision de cet appariement: " nous demandons (...) avec insistance que les cours de philosophie et citoyenneté soient retirés du cursus de la section 10 en sciences humaines afin que les 4 autres disciplines puissent bénéficier ensemble du total des 100 crédits dévolus à la formation disciplinaire. "

La Ministre Valérie Glatigny n’a pas encore répondu à cette lettre envoyée au début de la semaine. Nous avons contacté le cabinet qui répond que " des concertations/négociations sont en cours sur la Réforme de la formation initiale des enseignants. La demande de ces professeurs, bien connue, est examinée dans ce cadre. Aucune décision n’est prise à ce stade. "

Pietro Antoniadis est professeur à la Haute école en Hainaut, à Mons et à Tournai, il a signé cette lettre. Ecoutez son interview ci-dessous.