Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné Rahma B. (32 ans), une femme de l'Etat islamique qui avait été rapatriée de Turquie vers la Belgique, à cinq ans de prison et à une amende de 8 000 euros pour sa participation aux activités du groupe terroriste. On lui a retiré sa nationalité belge et son arrestation immédiate a été ordonnée.