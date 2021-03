Le 22 mars 2016, 32 personnes ont perdu la vie et 340 autres, blessées, ont vu leur existence basculer lors de deux attaques terroristes perpétrées à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Cinq ans plus tard, les autorités belges rendent hommage à toutes les victimes d’actes terroristes.

Discours, représentations artistiques, témoignages sont au menu de cette journée qui s’annonce chargée en émotion et débuteront dès 7h56, heure où ont été entendues les premières détonations dans le métro bruxellois. Si les différents moments qui jalonneront ces hommages ne seront suivis que par un nombre restreint d’invités, pandémie oblige.