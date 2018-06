Ciney: Un curé signe un hymne pour les Diables Rouges

Trente-et-un ans que le curé Philippe Renard officie à Ciney. Si les mariages et les baptêmes sont son quotidien, ce prêtre a une autre passion, le football. En dix minutes, il a écrit un hymne pour les Diables Rouges, une chanson qu'il voulait rassembleuse. " Le chant m'a toujours accompagné, et je me suis dis, pourquoi pas chanter dans un moment aussi important qu'une coupe du monde et passer un message ", nous confie t-il.

Et le prêtre n'en est pas à son coup d'essai, en 2014 déjà, lors de la coupe du monde au Brésil il avait composé un hymne qui avait été visionné près de 65.000 fois.

L'homme d'église est un fervent supporter de l'équipe de Belgique, drapeaux et casquettes noir,jaune,rouge ornent son bureau, il trouve d'ailleurs qu'il y a de fortes similitudes entre la foi et le sport.

Et lorsqu'on lui demande s'il va prier pour les Diables, il nous répond tout simplement: " On peut prier pour qu'il y ai une bonne mentalité, un bon esprit ".