Cinémas d’aujourd’hui et d’antan : en voie de disparition ou de reconversion

Avant l’arrivée des grands complexes en Belgique, il y avait les prestigieux cinémas de première exclusivité, les salles de genre, et bien sûr les cinémas de quartier. Rien qu’à Bruxelles, on dénombrait 111 cinémas en 1940 contre une dizaine aujourd’hui. La plupart d’entre eux ont disparu, certains résistent, alors que d’autres vivent une reconversion heureuse ou malheureuse.

10 images Le Stuart © Tous droits réservés

Les cinémas de quartier en voie de disparition Au fil des décennies et des bobines, nombreuses d’entre elles ont dû fermer. Construit en 1955, le Stockel est d’ailleurs le dernier cinéma de quartier encore en activité à Bruxelles. Son exploitant, Alexandre Kasim, s’est retrouvé dès l’âge de 13 ans dans les cabines de projection, dont celle du Stockel. ►►► À lire aussi : Des milliers de places à un euro : l’opération "J’peux pas, j’ai cinéma" remet le couvert Véritable amoureux de l’atmosphère des cinémas de proximité, il l’a complètement restauré avec passion pour entretenir certaines réminiscences enfantines. Façade, fauteuils, rideau rouge, luminaires d’époque, etc., Alexandre Kasim nous invite à redécouvrir les cinémas de quartier : " C’est quelque chose qui est lié clairement à une atmosphère et à une identité qu’on trouve probablement moins aujourd’hui. C’est pour retourner à certaines valeurs qui se sont un petit peu perdues dans le temps. Pour que l’expérience du cinéma reste quelque chose de convivial, d’agréable où on sent une ambiance. Ou quand les enfants arrivent émerveillés devant un grand rideau, parfois s’étonnent en se demandant s’ils sont au théâtre. Et ils sont surpris. Très vite ils accrochent. On sent que, toutes générations confondues, ce genre d’endroit a encore de beaux moments à offrir. "

10 images Le Stockel © RTBF Le Stockel © RTBF Le Stockel © RTBF

La nouvelle vie des cinémas prestigieux Pour différentes raisons, les grandes salles et leurs légendaires ouvreuses ont pratiquement disparu les unes après les autres. Le Métropole faisait partie du fleuron des cinémas d’époque. Aujourd’hui c’est une grande enseigne de vêtements qui occupe ce lieu jadis prestigieux. Erigé en 1937, Le Variétés était un cinéma mythique à la pointe technologique de l’art cinématographique. ►►► À lire aussi : Réouverture des cinémas : quel avenir pour les salles obscures ? Auteure du livre " Cinémas de Bruxelles ", Isabel Biver nous explique à quel point le Variétés, comme d’autres grandes salles de première exclusivité, étaient à la pointe : " C’est un cinéma qui regroupe à la fois des qualités architecturales techniques pour l’aération ou la décoration par exemple. Des qualités de scénographie avec des façons de mettre en scène le spectacle. Avec un plateau tournant, un élévateur pour la fosse d’orchestre, etc. Et qui va au fur et à mesure des décennies proposer des écrans de plus en plus grands pour le plaisir des spectateurs. Si bien que l’expérience qu’on vivait ici, on ne pouvait la vivre dans aucun autre cinéma à Bruxelles et en Belgique. "

10 images © Tous droits réservés Le Variétés, à la pointe de l’art cinématographique © Tous droits réservés

Laissé à l’abandon depuis 1983, le Variétés va renaître de ses ruines. L’asbl Bruxelles Laïque, qui a acquis les murs du cinéma, se lance dans un incroyable projet de reconversion avec l’aide de la Ville de Bruxelles et la région bruxelloise. Fabrice Reymenmant, le directeur de l’asbl, résume l’esprit multiculturel qui habitera les lieux : "On va proposer, à l’année, de la musique, des concerts, du théâtre, des expositions, des débats, et du documentaire. Le tout alimenté par des possibilités de création d’espaces de discussion, de forum". Les gigantesques travaux devraient débuter en 2022 pour que le Variétés retrouve son lustre d’antan.

10 images Le Variétés aujourd’hui © RTBF Dans le cadre d’un projet de l’asbl Bruxelles Laïque, les travaux débuteront en 2022. © Tous droits réservés

Des cinémas de genre pour tous les goûts Le "Cinéma Galerie" est un cinéma d’art et d’essai qui résiste depuis 1939. Il fait partie de la catégorie des cinémas de genre qui n’étaient pas une exception en Belgique et partout dans le monde. Isabel Biver nous rappelle la diversité de le : "Il y avait des salles spécialisées dans un genre. On pouvait aller voir des westerns au Victory, de l’épouvante à l’Apollo, ou des comédies musicales au Cameo, par exemple. Aujourd’hui cette diversité, on la retrouve mais au sein d’une même enseigne où il y a plusieurs salles. Dans ce qu’on appelle aujourd’hui les multiplexes. Tandis qu’avant, on était amené à se rendre dans différents cinémas pour vivre ça".

10 images © Tous droits réservés

Si la crise sanitaire a également frappé de plein fouet le monde du cinéma, la réouverture des salles attise sans nul doute cette envie de plonger dans l’imaginaire, de découvrir ou redécouvrir des cinémas en tout genre, mais aussi de partager des émotions en famille et entre amis.