Cimetières : un patrimoine sous-estimé?

Pour beaucoup, la Toussaint est le seul moment de l’année où l’on visite les cimetières. Une tradition chrétienne qui va souvent de pair avec le dépôt d’une gerbe de fleurs et un état des lieux du patrimoine funéraire. Ce patrimoine, tantôt ordinaire, tantôt remarquable ne fait pas toujours l’objet du même traitement selon la région ou la commune où il se trouve. Le journaliste Thierry Luthers et le photographe Jacques Duchateau sillonnent les cimetières du royaume depuis plusieurs années. Tous deux ont d’ailleurs publié plusieurs ouvrages. Ils nous ont guidés le temps d’une journée.

La Diguette abrite aussi la tombe de l’imprimeur Léon de Thier, fondateur et directeur du journal La Meuse, ainsi que plusieurs sépultures de notables et d’ouvriers de l’usine de la Vieille Montagne, une ancienne fonderie de zinc : "Ce cimetière témoigne de l’histoire socio-économique de la région", explique Thierry Luthers.

Laeken, le "Père Lachaise" de Bruxelles

A l’ombre de l’église paroissiale, le cimetière de Laeken est le plus ancien cimetière bruxellois toujours en activité. Souvent comparé au cimetière parisien du Père Lachaise pour la richesse de son patrimoine, il héberge aussi la crypte royale. Le cimetière a fait l’objet d’une importante restauration achevée il y a un peu plus de deux ans.

Devant les grilles, le photographe et journaliste Jacques Duchateau nous attend. Appareil photo en bandoulière, il attire notre regard vers l’ancien atelier d’Ernest Salu et de ses descendants, les sculpteurs attitrés du cimetière de Laeken. Et par le plus grand des hasards, il se retrouve nez à nez avec l’arrière-petite-fille de l’artiste : "Je suis une petite fille Salu…", confie modestement cette petite femme aux cheveux blancs. Munie d’une brosse à récurer et d’un imperméable, sous le regard du buste de son aïeul, Gisèle prend soin du caveau de famille : "J’ai grandi dans ce cimetière et je trouve qu’il faut continuer à l’entretenir… C’est quand même quelque chose !", sourit-elle.