Cimetière: le tarif des concessions funéraires oscille entre 100 à 3000 euros

Si les hommes naissent tous égaux, dans la mort ce n'est pas forcément le cas. En contactant une quarantaine de communes wallonnes et bruxelloises, nous avons pu nous rendre compte d'une grande disparité des prix pratiqués pour les concessions funéraires. En Wallonie, pour un concession de pleine terre, pour une personne et pour la durée maximale de 30 ans, les tarifs sont parfois de 100 euros et peuvent atteindre les 750 euros. En région bruxelloise, les 19 communes pratiquent plus ou moins les mêmes prix, entre 1300 et 3000 euros

Comment expliquer de telle différence de prix de ces concessions funéraires ? Depuis la fusion des communes dans les années 70, les communes sont autonomes en la matière. Elles fixent les tarifs et les modalités des contrats de concessions. "Ce qui permet de déterminer les prix c'est d'abord la demande de la population et les places disponibles. Pour les communes, l’investissement nécessaire en ce qui concernent les hommes, le matériel et la distance va aussi jouer. Si on prend le territoire de Namur, il y a une trentaine de cimetières et il y a parfois des distances particulièrement longues à parcourir pour l'entretien, ça aussi, ça va avoir un impact sur les finances", explique Arnaud Bya, responsable du service Etat civil et Population de la ville de Namur

Migration de populations urbaines vers des zones rurales

Depuis plus de 20 ans, Xavier Deflorenne informe et aide les communes wallonnes à mieux gérer leurs cimetières. Lui aussi constate ces différences de prix. Mais il remarque aussi que des populations urbaines déménagent vers des commune plus rurales pour bénéficier d'un autre service. "Le Belge est économe et cette disparité de prix entre les communes a amené une recherche d'emplacement avec un bon rapport qualité prix. J'ai pu observer des phénomènes de migration et dans toutes les communes, on peut remarquer qu'il y a de plus en plus de personnes extérieures qui viennent s'implanter dans les cimetières communaux simplement après un travail de comparaison de prix et de durée maximale de concessions".

Pourtant, les communes sont attentives car il y a aussi des tarifs non-résident qui passent du simple au double voire au quintuple dans certaines communes. "Si vous êtes résidents, on considère que vous avez participé toute partie de votre vie en payant vos impôts communaux à l'entretien des sépultures et des cimetières et que vous n'avez plus à le faire. Mais si vous êtes non-résidents, vous n'avez pas encore participé à cet effort collectif et nous trouvons logique de faire participer ces personnes, un petit plus.", explique Arnaud Bya de la Ville de Namur, avant d'ajouter "Il y a cependant des exonérations possibles. Si nous avons un personne qui a toujours habitée la commune mais qui pour des raisons familiales ou médicales a dû partir et qu'elle souhaite être inhumée chez nous, c'est bien évidemment possible au tarif résident"