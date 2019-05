Cigogneaux : on les bague à 12 mètres de hauteur ! Découvrez la vidéo. - © RTBF

Ooievaarskuikens van 2019 krijgen een ring om de poot. - 29/05/2019 Zoals elk jaar ringt Planckendael alle kuikens. Met behulp van een hoogtewerker gaat hun verzorger twaalf meter de hoogte in op bezoek bij elk nest om de jongen te identificeren. Die nesten hebben een diameter van zo’n 1,5 meter en liggen hoog in de boomkruinen en op nestplatformen, verspreid over het hele park. Elk kuiken wordt geringd en we plukken veertjes die we bewaren voor later onderzoek. Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor een exclusief kijkje voor én achter de schermen. Veel kijkplezier! ZOO Planckendael brengt je dichter bij de dieren. https://www.planckendael.be - #Planckendael https://www.facebook.com/zooplanckendael https://www.twitter.com/zooplanckendael https://www.instagram.com/zoo_planckendael