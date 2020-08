Cigarettes, vapoteuses, leurs fumées peuvent-elles transmettre le coronavirus ?

Ce lundi, une internaute nous interpellait avec la question suivante : "Bonjour, je croise souvent dans la rue ou autres lieux, des fumeurs qui laissent tomber le masque et ne se gênent pas pour recracher leur fumée ou tousser bien sûr sans leur masque lors du passage des personnes. Quels sont les risques et n’y a-t-il aucune directive à l’ordre du jour ?". Nous nous sommes penchés sur la question.

Chaque année, près de 20.000 décès sont liés au tabagisme en Belgique. Si aucun chiffre officiel n’a encore été dévoilé, on sait d’ores et déjà que le coronavirus aura eu un impact important sur ce chiffre en cette année 2020.

En effet, les fumeurs sont deux fois plus susceptibles de développer des formes graves liées au Covid-19, indique l’Organisation Mondiale de la Santé. Selon cette dernière, fumer altère les défenses immunitaires et les capacités pulmonaires, ce qui laisse plus de place au virus pour se développer.

Autre facteur de risque, les fumeurs portent régulièrement leurs doigts potentiellement porteurs de virus à la bouche, porte d’entrée fréquente du virus. Le partage de cigarette entre plusieurs fumeurs est également un vecteur de transmission.

La fumée, vecteur de transmission ?

Que ce soit celle d’une cigarette ou d’une vapoteuse, la fumée ne peut pas réellement être considérée comme un vecteur de transmission du coronavirus, mais comme un révélateur de la respiration. "Il est impossible pour la fumée d’une cigarette de véhiculer le virus", explique le docteur Goossens, conseiller médical à la fondation contre le Cancer. "Ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de transmission. Quand une personne expire de l’air, ce dernier contient des gouttelettes, et celles-ci peuvent véhiculer le virus. Le risque de transmission ne vient donc pas de la fumée, mais bien des gouttelettes qu’elle peut contenir en étant expirée par le fumeur."

La toux propage le virus

Les poumons abîmés par le tabagisme, les fumeurs toussent de manière plus régulière qu’une personne non-fumeur. Elle a donc plus de risques de contaminer un individu via les fines gouttelettes émises lors d’une toux. "En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir immédiatement après puis se laver les mains", rappelle l’OMS.

Pour éviter tout risque de contamination il est recommandé de ne pas fumer en intérieur et de respecter une distance minimale de 10 mètres avec toute personne.