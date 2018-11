Cigarettes électroniques: une "épidémie" chez les jeunes?

Le torchon brûle aux Etats-Unis entre les producteurs de cigarettes électroniques et les autorités sanitaires. En cause, ce qui est considéré comme "une épidémie" par les responsables de l'agence fédérale américaine des médicaments: le "vapotage" de cigarettes parfumées chez les plus jeunes.

De plus en plus de jeunes ados s'adonnent à ce type d'e-cigarette. Certains commencent tôt, dès l'âge de 13 ans. Face à ce constat la FDA (la Food and Drug Administration) projette donc de prohiber ces cigarettes électroniques parfumées pour les moins de 18 ans.

"Les e-cigarettes sont devenues une rendance presque omniprésente et dangereuse parmi les adolescents", explique Scott Gottlieb, patron de la FDA.

Selon une étude nationale relayée par le Washington Post, les ventes de E-Cigarettes ont explosées cette année, faisant un bond de 78%.

En Belgique, le phénomène prend de l'ampleur

Chez nous, le constat est le même, de plus en plus de jeunes se mettent à "vapoter". Certains le font pour arrêter de fumer où diminuer leur consommation, mais d'autres utilisent ce genre de produit alors même qu'ils n'ont jamais touché une cigarette de leur vie.

Stevens Achtergaele est fumeur et utilise aussi une E-Cigarette, il estime que les jeunes devraient être mieux informés : " Une -cigarette c'est nocif, ça l'est moins qu'une cigarette ou une chicha, mais c'est dangereux".

Ce matin à Liège, nous avons rencontré peu de jeunes fumeurs d'e-cigarettes mais les adolescent croisés nous confirment le phénomène : "Dans ma classe et dans mon entourage, il y en a de plus en plus. Même à 13 ans certains commencent à vapoter parce que les goûts sont fun... Et certains commencent sans avoir jamais fumé. Moi je suis contre", explique une jeune fille de 15 ans. "Mon frère a commencé à fumer, pour faire comme ses copains, puis il est passé à l'e-cigarette, toujours comme ses copains, mais moi je lui ai dis, c'est pas mieux, c'est toujours du chimique", ajoute une autre jeune fille.

Rappelons qu'en Belgique, l'achat d'une e-cigarette est interdite aux mineurs sans la présence d'un parent.