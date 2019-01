Chutes de neige en Autriche: Touring met en garde

D’importantes chutes de neige sont attendues tout le weekend en Autriche. Europe assistance donne ses recommandations pour les belges qui prendraient la route ce weekend : il faut partir maintenant si possible et consulter les informations locales pour savoir quelles routes sont dégagées.



Les routes vont être bien remplie en ce dernier week-end de congé. Et en Autriche, il faudra faire avec la neige, qui sème le chaos sur les routes. "Il y a beaucoup de neige qui tombe en ce moment et cela va durer plusieurs jours, surtout dans l’ouest du pays. Pour l’instant cette alerte concerne l’Autriche uniquement mais les gens qui doivent rentrer à la maison en Belgique risquent d’avoir des difficultés à quitter le pays (...)" explique le porte-parole de Touring, Danny Smagghe.

Toujours selon Touring, c’est principalement à l’ouest et au centre de l’Autriche, dans les régions du Tyrol du Nord, du Land de Salzbourg, de la Basse-Autriche et de la Styrie que les chutes de neige bloquent la circulation.

Quitter maintenant si possible ou se préparer à attendre

Pour les belges présents sur place et qui devraient quitter ce weekend, le porte-parole de Touring recommande à ceux qui le peuvent de " (…) partir maintenant avant les grosses chutes de neige" et insiste sur l’importance, dans tous les cas, de tenir les informations locales à l’œil.



Pour ceux qui n’auraient pas la possibilité d’écourter leur séjour, il faudra s’attendre à de gros ralentissements sur les routes autrichiennes. Touring recommande donc à ces voyageurs de préparer "de quoi boire et manger dans la voiture ainsi que des couvertures (…) afin d’éviter de se refroidir en cas de file ou de panne".

L’Autriche est pour l’instant le seul pays où la neige pose réellement problème. Des chutes ont lieu également en Italie et en Suisse mais la situation est moins problématique dans ces deux pays. En France, il n’y a rien à signaler.