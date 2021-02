La météo hivernale pose toujours des problèmes sur les chemins de fer aux Pays-Bas. La compagnie ferroviaire néerlandaise NS n'utilise pour l'instant que des trains omnibus, ce qui n'est pas encore possible sur tous les itinéraires. Il n'y aura pas non plus de trains Benelux, Eurostar ou Thalys entre la Belgique et les Pays-Bas mardi.

Il n'y a pas eu de train aux Pays-Bas dimanche pendant une grande partie de la journée, en raison de fortes chutes de neige et de vents violents.