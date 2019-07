Chute du nombre de passagers des bus TEC : comment l'expliquer ?

Si les recettes du groupe TEC ont augmenté l’an dernier (115 millions d’euros), la fréquentation des bus wallons a, elle, baissé. Les bus wallons ont ainsi transporté 155 millions de passagers en 2018, c’est-à-dire 2% de moins que l’année précédente. Comment l’expliquer ?

Selon Stéphane Thiery directeur marketing et mobilité chez TEC, il y aurait deux raisons principales. Tout d’abord, explique-t-il, "on note une augmentation des heures non prestées pour raison d’arrêt de travail. Les bus ne roulaient pas donc ça a eu un impact sur la fréquentation."

Ensuite, poursuit-il, il y a eu "une diminution des commandes faites par la SNCB sur des services de substitution. Quand le train ne peut pas rouler sur une ligne, la SNCB commande des bus pour transporter les voyageurs. Il y a une forte chute en 2018 de ce type de demandes et cela a une influence sur l’ensemble de la fréquentation du groupe TEC."

Le groupe TEC pointe une statistique positive : le nombre de jeunes adultes qui prennent le bus, en augmentation de 22%. Toutefois, le résultat global étant à la baisse, la fréquentation reste à surveiller. Elle pourrait chuter à cause de l’arrivée de nouveaux moyens de transport comme la trottinette électrique.