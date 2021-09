Chute du nombre de mariages: aussi peu que pendant la Première Guerre Mondiale

32.779 couples se sont dit "oui" en Belgique l’année dernière. C’est 11.491 de moins que l’année précédente. Une diminution de plus d’un quart des mariages donc, c’est historiquement bas. Ça faisait depuis la Première Guerre Mondiale qu’il n’y avait plus eu si peu d’unions. En même temps, le nombre de divorces lui a aussi diminué de 1135 séparations en un an. En cause : la pandémie, mais pas seulement.

Une tendance de fond, bien avant la pandémie

Il suffit de regarder le graphique ci-dessus pour s’en rendre compte, le nombre de mariages est en diminution depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. La tendance a été accentuée par la pandémie l’année dernière mais elle existe depuis plus d’un demi-siècle.

Pourquoi se marie-t-on beaucoup moins que nos grands-parents ? D’abord parce que c’est moins pénalisant. "Il y a encore 40 ou 50 ans, le mariage définissait les places des uns et des autres, l’époux, l’épouse, dans la société. Il permettait aussi d’enfanter légitimement". Le mariage ouvrait aussi une série de droits (fiscaux, successions,…). "Avant, les couples non-mariés se retrouvaient donc pénalisés dans leurs droits et leur reconnaissance sociale par les paires. Aujourd’hui, les pratiques ont changé et ces droits et ces statuts sont accessibles sans se marier.

Vie de couple plus longue avant le mariage

Autre explication à la diminution du nombre de mariage : La période de cohabitation d’un couple avant le mariage est beaucoup plus longue qu’avant. "Cela postpose le mariage et surtout, cela veut dire qu’un couple peut se désister avant d’arriver à l’étape du mariage".

Et puis, quand ils y arrivent, le mariage est de plus courte durée : 14,9 ans en moyenne. "Le mariage n’est plus perçu comme une institution qui serait le passage obligé pour une vie de couple mais plutôt comme un bout de chemin qu’un couple souhaite passer ensemble tant que chacun y trouve son compte" explique Laura Merla.

Et les personnes divorcées ne se remarient pas souvent. Elles ne font donc pas augmenter le nombre de mariage.

Les divorces aussi diminuent

Puisqu’il y a moins de mariages, il y a évidemment moins de divorces. Et par ailleurs, la Belgique est un pays dans lequel on divorce beaucoup : 21.300 séparations en 2020. C’est plus que la moyenne européenne. "Il y a donc déjà beaucoup de couples qui ont divorcé chez nous ces dernières années" confirme la sociologue de l’UCLouvain. Comme le "stock" de mariages reste faible, forcément le nombre de divorces diminue.