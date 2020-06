Christos Doulkeridis face aux casseurs : "Je n'ai pas réfléchi, je voulais éviter une charge""

Nous sommes dimanche, vers 17 heures. Le bourgmestre d’Ixelles, l’Ecolo Christos Doulkeridis, passait un dimanche tranquille. La manifestation antiraciste "Black Lives Matter" ne concernait pas sa commune, mais le territoire de Bruxelles-ville. Pourtant, en fin d’après-midi, il apprend que des manifestants se dirigent vers la Porte de Namur. Pour le moment, tout est calme.

Le temps d’une glace place Fernand Cocq, le bourgmestre pousse une pointe chaussée d’Ixelles à vélo. "Je vais là-bas, et je vois une rangée de nos policiers près de la porte de Namur, avec les boucliers, j’appelle le coordinateur de la manifestation qui explique qu’il y a des jets de projectiles, que cela commence à chauffer. Et là, je suis mon intuition, j’avance, et je me mets entre police et le groupe pour parler avec eux."