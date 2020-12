Christian Manzanza, survivant des attentats de Bruxelles : "Aujourd’hui, je ne devrais pas être là pour vous parler"

Ce lundi débutent les audiences en Chambre du Conseil, première étape du procès des attentats du 22 mars 2016. Christian Manzanza était debout dans la rame du métro de Maelbeek lors de l’explosion. Quatre ans après cette journée, il revient sur son parcours, sur ses attentes pour le procès, sur son état psychologique et sa résilience.

Au micro de Matin Première, il évoque le parcours du combattant entamé depuis ce 22 mars et comment il s’est senti abandonné et mal pris en charge. "Tout a été fait de travers, explique-t-il. En sortant de l’hôpital, on m’a donné une carte. J’étais censé avoir des contacts avec une infirmière, un psychiatre ou un psychologue. Mais lorsque j’appelle, personne n’est au bout du fil. Avec la cellule familiale, on a donc fait les choses à notre manière." Sorti de l’hôpital pendant le week-end de Pâques, Christian est obligé de se déplacer d’une pharmacie de garde à l’autre pour chercher le matériel pour soigner ses brûlures. C’est sa sœur qui s’occupe de ses blessures physiques. Quant aux séquelles psychologiques, elles n’ont pas disparu complètement. "J’ai encore de très gros problèmes de sommeil, des douleurs dorsales, je n’ai pas repris les transports en commun depuis ce jour-là. Je ne pourrais pas, je ne suis pas prêt."

Une prise en charge insuffisante

Malgré un physique imposant, Christian est pourtant fragile. "Je ne sais pas si c’est le fait de ma personne, et j’espère que cela s’est mieux passé pour les autres, mais j’ai été déclaré victime des attentats seulement au début du mois de juin. En discutant avec d’autres victimes, je me suis rendu compte que j’aurais dû être pris en charge par un assistant social." En effet, puisque si aujourd’hui un guichet unique est consacré aux victimes, ce n’était pas encore le cas en 2016. "A l’époque, on parlait toujours à des interlocuteurs différents, ce qui fait qu’on ne sait pas vraiment vers qui se diriger. Lorsque la médecine du travail ne prenait plus en charge les frais médicaux, il a fallu se tourner vers la mutuelle, mais la mutuelle nous redirigeait. Les procédures changent à chaque fois", regrette la victime.

Le jour de l’attentat, Christian était en train de se rendre au travail : son accident est alors reconnu comme un accident de travail. Pris en charge pendant six mois pour son incapacité de travail, il ne l’est plus lors de sa seconde rechute, quelques mois plus tard.

C’est déjà au début de l’été qu’il reçoit un courrier de la médecine du travail. "On me demande ce qui m’empêche d’aller travailler", se souvient Christian. Face à cette demande, c’est l’incompréhension : "J’avais des zones de coloration sur le visage (dues aux brûlures), cela faisait deux mois que je n’avais pas dormi. J’étais un peu surpris. J’ai suivi la procédure, je me suis occupé de moi-même et au mois de septembre 2016, la médecine du travail a estimé que j’étais apte à travailler, alors que je ne l’étais pas du tout."