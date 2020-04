Christelle Meuris, infectiologue : "Tout rouvrir sans aucune forme de procédure, c'est dangereux"

Le calendrier a été annoncé vendredi dernier par Sophie Wilmès, la Première ministre, à l’issue d’un Conseil National de Sécurité : le déconfinement se fera en plusieurs phases avec, dans un premier temps, les commerces (le 11 mai), suivis entre autres des écoles (le 18 mai). Et ce à des conditions strictes.

Mais cette stratégie est-elle la bonne ? Dans le milieu politique et scientifique, le sujet fait débat.

Pour Christelle Meuris, infectiologue au CHU de Liège, le déconfinement tel qu’il est envisagé en Belgique présente un risque. "On prend des mesures une semaine après l’autre alors qu’on n’a eu de cesse de répéter qu’il faut deux semaines pour voir l’impact", commence-t-elle sur le plateau du journal télévisé de 19h30 ce lundi.

Elle poursuit : "Tout rouvrir sans aucune forme de procédure, c’est dangereux, même si je peux entendre la pression économique."

Selon cette spécialiste, il serait "plus logique" d’inverser les dates et de commencer par le rapprochement intrafamilial avant d’ouvrir les magasins. "On va permettre aux gens d’avoir des contacts avec des gens qu’ils ne connaissent pas encore dans un grand magasin, dans une rue commerçante…", déplore-t-elle.

D'abord les proches, puis les commerces ?

Elle ajoute : "Je pense qu’on est de nombreux spécialistes de terrain à préférer ce qui avait été proposé au départ, c’est-à-dire se rapprocher de son tissu social et familial avant de croiser des inconnus qui ne porteront peut-être pas de masque et seront à moins d’un mètre de nous."

Christelle Meuris estime que "les Belges ne sont pas prêts. Tout le monde n’a pas encore de masque et on n’a pas expliqué à la population comment utiliser son masque." Sans compter que dès la réouverture des magasins, "toute une série de gens vont juste aller se balader".

Signalons au passage que des masques en tissu seront distribués à la population. Le gouvernement fédéral a chargé la Défense d'en commander et d'en distribuer 12 millions.

Le risque, pour l’infectiologue, c’est aussi que les hôpitaux doivent affronter une deuxième vague alors qu’ils se remettront tout juste de la première. "Il y a un risque à ce niveau-là. J’ai peur que ça soit trop vite et que les hôpitaux ne soient pas capables psychologiquement aussi de revivre cette vague-là à si peu de semaines d’intervalle."

