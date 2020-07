CHR Citadelle de Liège : le plus petit stimulateur cardiaque au monde implanté avec succès

Ce stimulateur présente plusieurs avantage selon le Docteur Pierre Troisfontaines, chef de service Cardiologie au CHR de la Citadelle : "Outre l’intérêt de sa miniaturisation, le Micra® AV de Medtronic réduit de moitié les risques de complication par rapport à un stimulateur cardiaque classique. Ce Micra® AV est le modèle de 2e génération qui est capable de coordonner l'activité électrique entre l’oreillette et le ventricule, ce qui permet de conserver un rythme cardiaque naturel et d'améliorer ainsi la qualité de vie des patients ".

Ce lundi 6 juillet, le service de cardiologie du CHR de la Citadelle de Liège a implanté avec succès un "mini-pacemaker" non filaire de la taille d’une cartouche d’encre d’un stylo. Son nom : le Micra® AV de Medtronic. "C’est une première francophone", note le le service. Lors d’une chirurgie, les stimulateurs cardiaques traditionnels sont implantés dans le cœur avec une ou plusieurs sondes. Ce stimulateur d’un nouveau genre est quant à lui mis en place directement dans le cœur via un cathéter.

Par ailleurs, la durée de vie de la batterie est assez longue (une dizaine d’années) et le taux de succès de l’implantation atteint plus de 99%. " L’opération est plus légère et diminue donc les risques de complications ", précise encore Dr J-M. Herzet, responsable du programme d’implantation au CHR de la Citadelle. " Ce programme a débuté au CHR de la Citadelle en 2018 avec la première génération de Micra®, et à ce jour plus de 50 stimulateurs ont déjà été implantés ".

Le développement du stimulateur cardiaque sans fil en 2009 a été une révolution majeure dans l'histoire du pacemaker. Avec un dispositif aussi petit, l'opération est beaucoup moins invasive qu'avec un appareil ordinaire et le taux de complications a été réduit de 63%.

On estime aujourd’hui à 4 millions le nombre de personnes possédant un stimulateur cardiaque à travers le monde. A terme, le "mini-stimulateur " pourrait techniquement être implanté chez près de 40% des patients.