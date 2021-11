Chooz A, le réacteur nucléaire français bientôt complètement démantelé, un exemple pour la Belgique ?

Pas simple de pénétrer à l’intérieur d’un site nucléaire sécurisé. Plusieurs mois se sont écoulés entre notre demande de visite et le jour tant attendu. Une fois arrivé sur place, il faut montrer patte blanche mais surtout se mettre en combinaison blanche.

Et ne croyez pas qu’il s’agit simplement d’enfiler cette combinaison au-dessus des vêtements. Non. Le déshabillage complet s’impose – hormis les sous-vêtements – puis le passage par un sas sécurisé et après, seulement, vous pouvez vous vêtir d’une combinaison blanche, d’un casque et de chaussures blanches. Pas de visite sans un compteur qui enregistre seconde par seconde si vous ne subissez pas une contamination.

Quand vous pénétrez dans le site de Chooz A, la première chose qui frappe, c’est la sensation d’être hors du temps. Chooz A n’est pas un réacteur nucléaire comme les autres. Il a été construit sous une colline à 200 mètres de profondeur dans les entrailles de la terre. Pour marquer cette frontière entre dehors et dedans, nous passons par un sas de dépressurisation. La pression atmosphérique est différente à l’intérieur et à l’extérieur de la grotte pour que l’air de la grotte et la radioactivité potentielle ne puissent en sortir. Sortis de ce sas, nous arpentons de longues galeries souterraines creusées dans la roche. Le bruit de soufflerie rythme nos pas jusqu’au moment où nous pénétrons dans une grotte d’une trentaine de mètres de hauteur.