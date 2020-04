Chômage temporaire pour cause de coronavirus: qu'en est-il du pécule de vacances?

A la fin du mois ou au plus tard fin juin, les fonctionnaires, employés, ouvriers vont toucher leur pécule de vacances. Ce droit est-il limité pour les chômeurs temporaires actuels ou le sera-t-il l'année prochaine?

Valérie t'Serstevens est responsable des ressources humaines chez SD Worx, une société de secrétariat social. Elle explique que le traitement est le même pour les employés et les ouvriers : "Les personnes qui sont en chômage temporaire maintenant, en 2020, ont construit leur droit aux vacances de 2020 en 2019. Donc les employés vont recevoir un pécule plein et entier de la part de leur employeur en mai ou en juin 2020, en fonction de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. Le chômage temporaire actuel n'a pas d'influence sur leur pécule de vacances de 2020. Il y aurait pu y avoir des conséquences sur le pécule de vacances de 2021, mais le gouvernement a décidé d'adapter la loi sur les vacances annuelles. La période de chômage temporaire de force majeure que les gens peuvent connaître actuellement va être assimilée à du travail, l'année prochaine cela n'aura pas non plus de conséquence sur le paiement du pécule, ni sur le droit aux congés".

Pour les employeurs, le solde éventuel à verser à la caisse de vacances est reporté à la mi-décembre, comme d'autres charges ONSS.