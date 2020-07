Choisir sa destination de vacances à l’ère du coronavirus, un été pas tout à fait comme les autres

Alors que le coronavirus circule toujours en Belgique mais aussi en Europe et que de nouveaux foyers de contaminations se déclarent , le choix des destinations de vacances se fait de façon un peu plus pragmatique cette année. En effet, le ministère des Affaires étrangères met à jour régulièrement une carte indiquant des zones rouges, oranges ou vertes. Ce qui signifie que des restrictions voire des interdictions de voyages sont formulées en fonction de la situation qui est par nature en constante évolution. De ce fait, choisir où partir vacances peut s’avérer compliqué tant la crise du coronavirus est imprévisible. Ce lundi, le Luxembourg, la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie sont passés en zone orange.

Cette année, la France reste la première destination vacances choisie par Belges à 46%. Pour deux raisons : pour le moment aucune restriction de voyage et il est possible de s’y rendre en voiture. Ainsi, au cas où la France passerait en zone orange ou rouge, il serait plus facile de retourner en Belgique.

Selon le baromètre 2020 des vacances Touring, on constate que les Belges vont avoir tendance à privilégier la sécurité cet été. En effet, selon Touring, "les vacanciers sont particulièrement inquiets à l’idée de tomber malade (37%), d’être infectés par le Coronavirus (35%) et par le risque d’être mis en quarantaine (34%). Le risque d’accident (28%) ou de mauvais temps (26%) crée un peu moins d’angoisses".

Ce sont aussi les habitudes de voyages des Belges qui devraient être bouleversées cet été 2020. En effet, si les destinations farniente, plages et soleil avaient tendance à être privilégiées avant la crise, ce sont désormais les destinations nature qui ont à la côte. Elles sont passées de 22% à 30% des destinations voyages après la crise du coronavirus. A l’inverse, les destinations plages sont passées de 33% à 25%.

Aussi pour des raisons de confort et pour remédier à des situations imprévues à cause de la crise, cette année 60% Belges devraient également privilégier la voiture comme mode de transports pour leurs vacances et 42% devraient choisir l’avion. "Avant la crise, ces chiffres étaient respectivement de 56% et 57%", précise Touring.

