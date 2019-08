Chlamydia: de premiers résultats encourageants dans la quête d'un vaccin

LA CHLAMYDIA - Petites annonces des IST - 13/08/2019 Chlamydia n'est pas difficile : elle aime tout le monde. Le Chlamydia est une bactérie provoquant une IST* et pouvant conduire à la stérilité. Plus d'infos sur la Chlamydia et les autres IST* : www.depistage.be *Infections sexuellement transmissibles Musique : Julien Vizzini Son : Pierre Castin - Free Son Production Animation : Playtype Creation Studio Voix : André Lamy (https://www.facebook.com/wwwandrelamycom) Une campagne de SIDA'SOS Avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF