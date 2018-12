Chine: une pluie de météores lumineuses dans le ciel

Une pluie de météores a marqué le ciel de la ville de Songyuan dans la province du Jilin (nord-est de la Chine) il y a quelques jours. À partir de 16h00, le soleil s'est graduellement abaissé sous l'horizon. La pluie de météores géminides est alors arrivée après que le ciel se soit complètement assombri. Une centaine de météores a été comptabilisée.

Les Géminidés, les Quadrantidés et les Perséides sont trois types importants de météores dans l'hémisphère nord, que l'on peut observer sur Terre généralement du 4 au 17 décembre. La pluie de météores géminides se distingue par sa couleur blanche, sa vitesse lente, son grand nombre et sa longue durée. Selon d'anciennes données d'observation, la pluie de météores géminides est récurrente chaque année et attire de nombreux amateurs d'astronomie.