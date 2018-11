Chine: une impressionnante tempête de sable s'abat sur la ville de Zhangye (nord du pays)

Les automobilistes ont été invités à réduire la vitesse de leur véhicule, et des policiers dirigeaient la circulation vêtus de gilets à bandes réfléchissantes.

Des images de l'agence de presse Chine nouvelle présentaient des habitants déambulant dans les rues en se couvrant le visage avec des écharpes. La visibilité était réduite à 100 mètres dans certains quartiers de la ville, et la police a été déployée pour assurer la sécurité le long des voies, a indiqué CCTV.

Sur la route de la soie, elle porte le nom de "Ville d'Or". Une violente tempête de sable a frappé Zhangye, cité du nord-ouest de la Chine, perturbant la circulation automobile et incommodant fortement la vie quotidienne des habitants, ont indiqué des médias d'Etat.

Les autorités municipales ont pointé le risque d'incendie lié à la sécheresse et appelé les habitants à "prendre leurs précautions". Des tempêtes de sables frappent régulièrement la moitié nord du pays durant la saison sèche. Des vents venus du désert de Gobi soufflent alors fort, assèchent le sol, et recouvrent les villes d'un voile jaune. Par ailleurs, la capitale Pékin était frappée lundi par un épais brouillard de pollution. De nombreux habitants portaient des masques pour se protéger. La concentration de particules de 2,5 microns de diamètre (PM 2,5) -- particulièrement dangereuses car elles pénètrent profondément dans les poumons -- ont atteint durant la journée plus de 380 microgrammes par m3, selon le site spécialisé aqicn.org.

Un taux très au-dessus du seuil maximal de 25 recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une exposition de 24 heures. Une tempête de sable venant du nord-ouest devrait également frapper Pékin prochainement, selon Chine nouvelle.