Chine: la vidéo d'un cochon forcé à faire un saut à l'élastique fait scandale

La vidéo d'un cochon, jeté dans le vide, retenu par un élastique, dans un parc d'attraction du sud-ouest du pays a provoqué une large émotion en Chine, forçant le parc à présenter des excuses.

Revêtu d'une cape et les quatre pattes liées, l'animal a ainsi été jeté, explique le parc d'attraction situé à Chongqing, dans le cadre de l'inauguration d'une nouvelle attraction. Sur une des vidéos de l'événement, on peut l'entendre crier. Selon des médias locaux, il a ensuite été emmené dans un abattoir.

"Nous acceptons les critiques des internautes, a réagi le parc, selon la BBC. Nous allons améliorer notre marketing".

En Chine, la cruauté envers les animaux n'est pas punie par la loi. Cependant, les Chinois semblent se préoccuper de plus en plus de la cause animale, comme le montrent les nombreuses critiques reçues par le parc.

L'organisation de défense animale PETA a réagi également avec colère. "Les cochons ressentent la douleur et la peur de la même manière que nous, et ce coup de pub répugnant devrait être illégal", a commenté Jason Baker, vice-président pour les campagnes internationales de l'organisation. "La réaction du public chinois devrait être perçue comme un signal pour les responsables chinois".