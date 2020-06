Chili et Brésil : le taux de nouvelles contaminations y a dépassé le "record" belge, et ça continue de grimper

Alors qu’en Europe, l’épidémie est en régression importante, voire dans certains pays en phase de disparition, l’Amérique latine souffre toujours de l’épidémie de coronavirus.

Le Brésil a franchi jeudi le seuil des 40.000 morts du coronavirus et des 800.000 cas confirmés, le jour où les centres commerciaux ont rouvert à Rio de Janeiro et Sao Paulo, en dépit de la forte progression de la pandémie. Une stratégie catastrophique selon Yves Coppieters, professeur en santé publique à l’ULB : "En Europe on a eu des chiffres positifs parce qu’on a confiné très vite, et on a commencé le déconfinement très tard, dans la phase descendante de l’épidémie, et c’est ce qui a empêché cette seconde vague ou un rebond". Au Brésil, " le problème, c’est qu’ils ont lâché leur déconfinement au niveau du sommet du pic de l’épidémie, trop tôt, et donc ils se trouvent dans un plateau de transmission maximale".

Avec 802.828 cas confirmés (30.412 supplémentaires), le Brésil se situe désormais au deuxième rang mondial en termes de contaminations, derrière les Etats-Unis. Et il devrait atteindre prochainement la même position pour les décès, en dépassant le Royaume-Uni (41.279). Mais la communauté scientifique estime que les chiffres brésiliens sont de toute façon très éloignés de la réalité.

De plus, lorsqu’on examine les chiffres, on se rend d’ailleurs compte que non seulement le virus est toujours en pleine expansion dans le pays, mais aussi qu’en termes de cas par habitant, le Brésil a désormais dépassé les pics "records" de nouvelles contaminations par jour qu'on a observés plus tôt, en Chine, Italie, Espagne, ou même qu’en Belgique. La moyenne sur ces 7 derniers jours au Brésil est de 126 nouveaux cas quotidiens par million d'habitants, là où au plus fort de la crise la Belgique a affiché un record de 125 cas, et que l'Italie n'a jamais dépassé les 100.

Seul le Chili, où les ravages de l'épidémie sont dramatiques, le devance désormais en nombre de nouveaux cas par million d'habitants, avec une progression tout aussi dramatique.