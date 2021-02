Child focus lance le concept "Max", une personne de confiance pour chaque enfant

Child focus lance le projet de prévention "Max, la personne de confiance de chaque enfant", a annoncé la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités vendredi lors d'une conférence de presse.

Child focus compte en moyenne chaque jour trois nouvelles disparitions de mineurs, dont 80% sont des cas de fugue. Selon son rapport d'activité 2020 provisoire, la Fondation a également traité 304 dossiers d'exploitation sexuelle de mineurs (sexting problématique, grooming, sextortion) l'année dernière, soit une augmentation de 46% par rapport à 2019, provoquée notamment par le crise du Covid-19.

Les dossiers graves ont tous un point commun, a constaté Child focus: l'enfant ou le jeune n'a personne à qui se confier. "Ils sont confrontés à des problèmes, souvent relationnels, dans le monde réel ou sur les réseaux et ne parlent pas assez de leurs angoisses. Ils demandent rarement de l'aide. Ils restent seuls face à leur détresse, ce qui engendre souvent d'autres problèmes ou les amplifie", explique la Fondation.

Un Max à l'image du Bob

Child focus lance le concept "Max" aujourd'hui/vendredi afin que chaque enfant de 10 à 12 ans ait une personne de confiance, un Max, à qui confier ses problèmes, poser ses questions ou avec qui simplement discuter. "Max est une personne que les enfants choisissent eux-mêmes", précise la Fondation. "Il peut s'agir de différentes personnes de l'entourage de l'enfant: un frère, une monitrice, une tante, un éducateur, un professeur, une voisine. L'enfant peut également choisir plusieurs Max et peut en changer au fil du temps avec l'âge."

Child focus espère que Max deviendra un concept, à l'image du Bob de l'institut Vias pour la sécurité routière, et veut pouvoir atteindre 125.000 enfants chaque année.

La Fondation a développé le site Internet chacunsonmax.be, un programme pédagogique destiné aux écoles et une campagne de communication qui sera diffusée en télévision, en radio, sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire d'une cinquantaine d'influenceurs. L'animateur David Antoine et la présentatrice Tatiana Sylva sont les ambassadeurs francophones du projet.