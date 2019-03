Child Focus: "Il faut rapatrier les enfants belges de Syrie le plus vite possible"

Après la chute de Baghouz, la dernière enclave en Syrie du groupe terroriste Etat Islamique, la situation des enfants est plus que préoccupante.

Ils sont des centaines à survivre dans des conditions désastreuses et parmi eux des enfants belges. Selon Child Focus, qui a recueilli des témoignages de familles belges, deux enfants belges seraient morts la semaine dernière dans un camp de réfugiés. De nombreux enfants de djihadistes belges se trouvent encore en Syrie ou en Irak. Ils sont nés là-bas ou ont été enlevés par leur père.

L’organisation de protection de la jeunesse ajoute que 50 enfants belges se trouvent dans ces camps de réfugiés et 19 autres demeurent non localisés. Pour Heidi De Pauw, directrice de Child Focus, la situation est critique : "Deux enfants nés là-bas seraient décédés. L’un est mort faute de nourriture. L’autre enfant a subi des blessures et n’a ensuite pas reçu les soins appropriés". Une petite fille belge aurait aussi perdu un bras.

Child Focus demande donc au gouvernement fédéral de tout faire pour rapatrier ces enfants. "On demande que ce soit rapide. On parle ici d’orphelins, d’enfants qui ont été enlevés par un parent. Ce sont des victimes de rapts parentaux ! Maintenant, on apprend qu’il y a des enfants blessés. Il faut les rapatrier le plus possible pour les mettre en sécurité et surtout leur apporter les soins nécessaires", plaide Heidi De Pauw.

Enfin, il faut aussi signaler que des avocats préparent des plaintes contre l'Etat belge. La France, de son côté, a réussi la semaine dernière à rapatrier 5 orphelins français.