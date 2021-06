Chiffres du coronavirus en Belgique ce dimanche 13 juin : moins de 1000 contaminations par jour, et moins de 300 lits en soins intensifs

En ce dimanche 13 juin 2021, les contaminations, admissions à l’hôpital et décès dus au coronavirus, ainsi que le taux de positivité, continuent de baisser de façon importante.

On est ainsi descendus sous plusieurs caps symboliques: la moyenne des cas détectés est passée sous les 1000, le nombre de décès quotidiens en dessous de 10, et il y a désormais moins de 300 lits occupés par des patients Covid en soins intensifs, soit moins de 15% des lits disponibles, condition pour repasser en "phase zéro" (fonctionnement normal) dans les hôpitaux.

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en "opendata", et mises sous forme de tableau ici : https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html

Cas détectés*: entre le 02/06 et le 08/06, 984 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour.



Tests*: entre le 03/06 et le 09/06, une moyenne de 41.838 tests ont été effectués quotidiennement, un total en baisse de 9% par rapport à la semaine précédente.



Admissions*: elles s'élèvent en moyenne à 52,3 entre le 06/06 et le 12/06. C'est une diminution de 30% par rapport à la semaine précédente.



Personnes hospitalisées* *: 721 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 285 patients traités en soins intensifs.



Taux de positivité*: sur la base des résultats des tests obtenus entre le 03/06 et le 09/06, il est de 2,9%, en baisse de 1,2% par rapport à la semaine dernière.



Décès*: entre le 03/06 et le 09/06, 9,7 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus. Depuis le début de l'épidémie, 25.081 personnes sont mortes du coronavirus.



Taux de reproduction: calculé sur la base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit aujourd'hui à 0,77. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

** : Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisées des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif.