Chiffres du coronavirus en Belgique ce 30 décembre : le nombre de contaminations a commencé à remonter, surtout à Bruxelles

C'était annoncé avec l'implantation du variant Omicron devenu plus que majoritaire en Belgique: après avoir baissé continuellement depuis un mois, le nombre de cas de Covid-19 détectés en Belgique est reparti à la hausse.

La moyenne lissé calculée ce jeudi sur base des chiffres consolidés (du 20 au 26 décembre) s'élève en effet à 6446 par jour, contre une moyenne de 6199 mercredi (du 19 au 25 décembre). C'est dû au fait que 4549 infections ont été détectées ce dimanche 26, contre 2840 le dimanche précédent. On pourrait penser à un effet "rattrapage" de Noël, mais en fait le nombre de tests est resté très bas dimanche. Et surtout, la tendance fait plus que se confirmer dans les chiffres de lundi, non encore comptabilisés dans la moyenne. Au moins 13.090 cas ont déjà détectés contre 9093 le lundi précédent, ce qui va encore faire grimper cette moyenne.

Si on compare cette moyenne à la période de 7 jours précédente, le tableau affiche toujours une baisse, mais la remontée est manifeste. Elle est tirée par les chiffres bruxellois avec 7213 cas sur une semaine, soit 11% de plus que la période de 7 jours précédente. La catégorie des 20-29 ans, particulièrement touchée par Omicron dans d'autres régions du monde, est celle où les contaminations grimpent le plus vite.

Les autres indicateurs restent tous en baisse, même si celle-ci ralentit un peu en ce qui concerne les admissions (-20% sur une semaine). Le nombre de patients Covid hospitalisés continue à diminuer rapidement, passant de 3750 il y a un mois à 1870 aujourd'hui. Idem en soins intensifs où on est passé de 838 le 16 décembre à 566 aujourd'hui.

Le nombre de décès poursuit lui aussi sa baisse avec une moyenne de 31 morts du Covid au quotidien.

Des données recueillies dans les autres pays, le variant Omicron semble beaucoup plus contagieux, entrainant une hausse rapide des contaminations, mais sa sévérité pourrait être moindre, entraînant une décorrélation avec les admissions à l'hôpital et en unités de soins intensifs.