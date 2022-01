Chiffres coronavirus en Belgique ce 1er janvier 2022 : l’année commence et confirme la tendance à la hausse des hospitalisations

Alors que la tendance à une hausse des cas se confirmait pour le dernier jour de 2021, la tendance se consolide en ce premier jour de 2022. D’après les derniers chiffres consolidés de Sciensano, 7819 contaminations ont été détectées en moyenne chaque jour entre le 22 et le 28 décembre. Une hausse des contaminations de 11% par rapport à la semaine précédent. À titre de comparaison, les chiffres consolidés de Sciensano montrent notamment que 8635 cas avaient été détectés le mardi 21 décembre. Sept jours plus tard, le 28 décembre, ce sont 12.780 cas qui ont été détectés.

Mais si la tendance en hausse des cas recensés était déjà perceptible ces derniers jours, une autre tendance se confirme aussi ce samedi : l'augmentation des hospitalisations. Depuis trois jours, la moyenne des admissions est en hausse à chaque fois à partir de la veille. On peut donc dire que les admissions sont en train de remonter puisqu'elles s'élèvent en moyenne à 139,4 pour la période entre le 25/12 et le 31/12 qu'elles étaient de 134,6 en moyenne un jour plus tôt.

Le taux de reproduction poursuit sa hausse et se rapproche toujours de plus en plus de 1. Alors qu’il était aux alentours de 0,77 lors de la semaine du 13 au 19 décembre, celui-ci a augmenté pour se retrouver à 0,97 en moyenne sur les sept derniers jours. Au-dessus de 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.