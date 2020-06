Chérie, j'ai rétréci les satellites : Picasso et Simba, les deux nano-satellites belges à bord de Vega

Simba et la Terre

L’Institut royal de Météorologie, lui, est très curieux de recevoir les mesures réalisées par Simba. Ce nano-satellite va s’intéresser à la différence entre le rayonnement du Soleil qui atteint la Terre, et celui que la planète renvoie. L’instrument à bord pour mesurer cela est un radiomètre. Cela permettra de mesurer le bilan radiatif de la Terre, soit la quantité d’énergie qui est conservée par la planète et n’est ni réfléchie, ni rayonnée. En clair, de voir si la planète se réchauffe ou si elle a tendance à se refroidir.

L’équipe belge espère une durée de vie d’un an au moins pour Picasso, comme l’explique Didier Fussen : "On croise les doigts pour survivre un an, car les nano-satellites ne sont pas aussi chers en équipement que les grands. C’est un compromis entre les coûts et les risques. On pense que ce serait formidable d’avoir toutes les saisons sur un an, un an et demi. En général, soit ça va très mal au début soit on dépasse largement le temps prévu et ce n’est que du bonus." Le lancement de Picasso et de Simba, sur la fusée Vega est à suivre en direct ici.