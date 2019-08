Chère école...

Dans quelques jours, il faudra bien se rendre à l’évidence et accepter l’inéluctable : la rentrée scolaire approche à grands pas. Une école gratuite et obligatoire. Enfin, gratuite, pas tout à fait. Les fournitures scolaires coûtent cher et il y aura les frais annexes comme les voyages scolaires ou les activités supplémentaires. L’école a un coût, mais celui-ci doit rester limité.

Fournitures

Les professeurs aiment donner une liste de fournitures qu’ils exigent des élèves : cahiers, latte, stylo, colle etc. Ils peuvent le faire, mais par contre ils ne peuvent exiger un type précis ou une marque. Pas question d’exiger un stylo Parker, un cahier Clairefontaine ou Atoma ou un surligneur Stabilo. Certains professeurs continuent cependant d’avoir de telles demandes.

Short de gym

Autre source de dépenses : le sport. Les écoles exigent souvent un équipement précis : chaussures blanches, short d’une certaine couleur et tee-shirt d’une autre. C’est autorisé mais jusqu’à un certain point. L’établissement ne peut vendre et imposer son propre uniforme.

Voyage, voyage

C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse et les écoles peuvent en organiser et exiger une participation financière. Mais pour certaines familles, ces voyages scolaires sont difficiles à assumer. Cela peut être source de sentiment d’exclusion pour l’enfant qui ne pourrait accompagner ses copains de classe.

A table !

L’autre particularité des élèves est qu’ils doivent manger. Toujours à midi, parfois à dix heures. Et là aussi, c’est source de dépense, même si par mesure d’économie, les enfants emportent leurs tartines. Les écoles peuvent exiger des "frais de chaise" lorsque les enfants mangent celles-ci à la cantine. Des frais qui servent à payer les surveillants. Et ici aussi, cela peut être source d’humiliation pour un enfant lorsque, comme l’indique une enquête réalisée par la Ligue des familles, on lui fait remarquer devant toute la classe que ses parents n’ont pas payé.

Copier n’est pas tricher

Enfin il faut savoir que les écoles n’ont pas le droit d’exiger des frais de photocopies en maternelle et dans le primaire. Alors que dans le secondaire, les frais de photocopie ne peuvent dépasser 75 euros.