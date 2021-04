"Chemtrails" : Non, ces traces d’avions ne sont pas provoquées par des épandages de produits chimiques

Tous les jours, des utilisateurs publient des images de traînées blanches d’avion et dénoncent ce qu’ils estiment être des "chemtrails". Le terme est la contraction en anglais des thermes "chemical" (chimique) et "trails" (traces). Il s’agirait donc de "traînées chimiques".

Les traces laissées dans le ciel suite aux passages des avions sont appelées "contrails", pour "condensation trails", ou "traces de condensation". Ces marques classiques laissées dans le ciel par le passage des avions en raison du mélange entre l’air chaud et chargé d’humidité qui sort des turbines de l’avion. Celui-ci se mélange ensuite avec l’air plus froid et plus sec de l’atmosphère.

Comme l’explique Olivier Boucher, chercheur (CNRS) au laboratoire de météorologie dynamique à nos confrères du Monde : "Sous certaines conditions, ce mélange déclenche la condensation de la vapeur d’eau de l’atmosphère en gouttelettes d’eau liquide qui gèlent ensuite quasi instantanément pour former un nuage de petits cristaux de glace".

Il ajoute : "Tous les avions sont susceptibles de faire des traînées. Cela dépend seulement de la quantité d’humidité et la température de la haute atmosphère. Si l’air est sursaturé en vapeur d’eau, les traînées vont rester longtemps dans le ciel, jusqu’à plusieurs heures, et se transformer en un voile nuageux, poursuit le scientifique. Les conditions d’humidité dans la haute atmosphère sont très variables, c’est pourquoi on peut voir des traînées de condensation qui sont intermittentes. On ne sait pas bien prédire cette humidité si bien qu’il est difficile d’anticiper où les traînées vont se former ou pas."

Ces traînées, parfois persistantes dans le ciel, sont donc constituées en grande partie de vapeur d’eau condensée, mais aussi de carbone et autres résidus issus de la combustion du carburant dans les moteurs d’avion. Celles-ci apparaissent parfois en raison de la différence de température créée par la différence de pression entre les surfaces supérieures et inférieures des ailes, des extrémités des ailes ou des moteurs. Les microdifférences des conditions atmosphériques expliquent également largement les différences observées entre chaque type de traînée, leur persistance, ou leur existence.