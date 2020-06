Chems Mabrouk (Fédération des étudiants francophones) : " un étudiant sur cinq est en décrochage scolaire avec la crise du coronavirus "

Avec la crise du coronavirus, non seulement les cours ont dû avoir lieu à distance, créant parfois des "inégalités" entre les étudiants mais la session d’examen a provoqué "inquiétudes" et "stress" auprès des étudiants. Pour Chems Mabrouk, présidente de la Fédération des étudiants francophones (FEF), "c’est donc nécessaire qu’aujourd’hui personne ne subisse les conséquences de cette crise et il faut pouvoir les autoriser à refaire une année s’ils en ont besoin".

Une session d’examen mouvementée

Logiciel anti-triche, bug informatique, "modalités qui ont changé quelques jours avant l’examen ", un temps "imparti pour répondre aux questions" qui n’était pas suffisant… il semble, selon la présidente de la FEF, que la session d’examen, non seulement a provoqué des inégalités entre les étudiants mais également a été une source de "stress et de perte de confiance". "Il faudra légitiment en ternir compte pendant les jurys, les évaluations parce qu’il y a une sorte d’injustice qui a été vécue ", indique Chems Mabrouk.

►►► Lire aussi : Covid-19 : cours et examens à distance accentuent les inégalités entre étudiants

Quid des étudiants recalés

Le risque aujourd’hui, explique la représentante, c’est que bon nombre d’étudiants qui risquent d’être recalés ne puissent pas se réinscrire, n’ayant pas les crédits nécessaires. Une règle que Chems Mabrouk aimerait bien voir être dérogée compte tenu de la situation exceptionnelle.

"Aujourd’hui, on considère que beaucoup d’étudiants n’ont pas été égaux face à la situation. On sait aussi que s’il y a un échec, ce sera parfois parce qu’ils n’ont pas eu le matériel nécessaire ou parce que parfois c’était compliqué d’étudier", explique-t-elle. Dès lors, Chems Mabrouk considère que pour qu’"aujourd’hui personne ne subisse les conséquences de cette crise et il faut pouvoir les autoriser à refaire une année s’ils en ont besoin".

►►► Lire aussi : examens à distance : une organisation inédite, quelques couacs et du stress en supplément !

Pour l’heure, il est possible que les étudiants en fin de cycle "puissent déroger à cette règle et à ce statut d’étudiant finançable, mais il n’est pas étendu à l’ensemble des étudiants. C’est donc finalement une sorte d’injustice", s’insurge Chems Mabrouk. Pour la représentante des étudiants, il faudra que cette règle puisse s’appliquer à l’ensemble des étudiants.

Il faut au maximum pouvoir retourner en présentiel

Non seulement la session d’examen a été mouvementée par la crise du coronavirus, mais l’organisation de la rentrée s’annonce aussi encore assez floue. Pour Chems Mabrouk, si l’enseignement à distance a été une nécessité pour des raisons sanitaires, cela ne doit pas se pérenniser sur le long terme. Elle estime qu’"il faut au maximum pouvoir retourner en présentiel pour garder un lien avec les professeurs, parce que pédagogiquement c’est quand même plus intéressant".

De plus, à la rentrée prochaine, il y aura des nouvelles premières années qui arriveront de rhéto, et "il faut qu’ils puissent être encadrés".

Selon la présidente de la FEF, "le distanciel a augmenté le nombre de décrochages scolaires". Un indicateur chiffré au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, explique Chems Mabrouk : "Un étudiant sur cinq serait en décrochage scolaire à cause de la crise du coronavirus."