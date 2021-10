Chemins de fer : franchir les voies peut coûter cher

Sur le premier semestre 2021, huit personnes sont décédées et trois autres ont été grièvement blessées. Toutes ces victimes se trouvaient sur les voies, au niveau de passages à niveau, dans les gares ou ailleurs sur le domaine ferroviaire. Des statistiques qui font froid dans le dos. C’est la raison pour laquelle Infrabel et la Police des chemins de fer mènent aujourd’hui une journée d’actions contre ces intrusions sur les voies. Dans tout le pays, ce sont au total 30 "hotspots", 30 lieux jugés critiques qui feront l’objet d’une surveillance étroite. S’il s’agit avant tout d’une nouvelle action de sensibilisation, le but est également de rappeler, avec cette présence policière importante, que les intrusions sur les voies sont des infractions graves du 4ème degré. Les amendes vont de 300 à 4000 euros en cas de récidive. Les retraits de permis s’échelonnent de 8 jours à 5 ans.

Les jeunes, cible privilégiée de cette sensibilisation

"Parmi les victimes, il y a malheureusement des jeunes, précise Jessica Nibelle, la porte-parole d’Infrabel. Sans-doute sont-ils plus insouciants, se sentent-ils invulnérables. Ils franchissent les passages à niveau fermés à vélo ou traversent les voies dans les gares pour ne pas rater leur train. Ils pensent que s’ils n’aperçoivent pas de train, le danger n’existe pas. C’est évidemment faux et il n’y a qu’une seule règle. Quand le signale retentit, que les feux passent au rouge et que les barrières se ferment, on ne passe pas. A la veille des vacances d’automne, les actions d’aujourd’hui visent les jeunes, oui". À Dampremy, le déploiement policier matinal ciblait d’abord un passage à niveau à proximité d’une école. Plus tard dans la matinée, l’équipe se déplaçait à Morlanwelz, sur un autre passage à niveau traversé chaque jour lui aussi par de très nombreux enfants et adolescents.

Un plan d’action contre les intrusions

En 2020, Infrabel a poursuivi son plan d’action contre les intrusions autour d’une cinquantaine de points critiques. Ce plan inclut le rehaussement des quais, le placement de caméras de détections d’intrusion, de tapis anti-intrusion ou encore de clôtures le long des voies. L’an dernier et cette année, une "warning box" a été testée à Ottignies, Limal, Jambes, Namur et Bertrix. Ce système déclenche une alarme lors d’une infraction par un usager de la route lorsque les barrières d’un passage à niveau sont fermées. Une alarme qui vise à conscientiser les usagers faibles au danger et les amène à modifier leur comportement. Là où s’est possible, des travaux plus importants sont entrepris pour trouver des alternatives aux passages à niveau : pont, tunnel, voirie parallèle, etc. Enfin Infrabel assure veiller au plus près à l’entretien et l’amélioration de la signalisation et la visibilité des passages à niveaux. Mais mesures nécessaires mais qui ne peuvent malheureusement rien contre les comportements délibérément dangereux.

Pose d'un passage à niveau novateur à Comblain-la-Tour, dans notre JT du 14 juillet dernier :

Comblain-La-Tour / Pose dun passage à niveau novateur - 14/07/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo