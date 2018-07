Chemin de fer, colonies agricoles, noms de rues... Tous ces liens qui unissent la Belgique et le Brésil

Alors que les Belges se préparent à affronter les Brésiliens en quart de finale de la Coupe du Monde, que sait-on du Brésil et de ses liens avec la Belgique? Voici une liste de 10 faits anecdotiques... Idéal pour faire passer le temps avant le coup d'envoi du match!

1. Colonies agricoles belges au Brésil

À la fin du 19e siècle, le Brésil avait besoin de main-d'oeuvre agricole. Afin d'attirer les agriculteurs, on leur a accordé le voyage gratuit. Et les promesses allaient bon train: certains laissaient entendre que les émigrants, recevraient aussi gratuitement une habitation et des terres ou des salaires cinq ou dix fois plus élevés que les salaires belges. En une seule année, en 1888, un bon millier de Belges se sont rendus au Brésil. Malheureusement, les promesses n'étaient pas vraiment conformes à la réalité.

2. Construction de chemins de fer

Le 'Vila Belga' à Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brésil), est un quartier résidentiel construit entre 1905 et 1907 destiné à loger le personnel de la Compagnie auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil. La société a acquis la concession et a achevé la construction de la ligne ferroviaire Porto Alegre - Uruguaiana, conçue comme une ligne principale d'un projet d'articulation du territoire et des frontières de l'État du Rio Grande do Sul avec l'Argentine, Paraguay et Uruguay.

3. Visite royale en 1920

Le Roi Albert Ier et de la Reine Élisabeth furent les premiers chefs d’État étrangers à visiter le pays en 1920 et furent accueillis en héros. L'embarquement dans le cuirassé brésilien "Sao Paulo" eut lieu le mercredi 1er septembre 1920 au port de Zeebrugge. Escorté de dix torpilleurs, le navire est arrivé dans la baie de Rio de Janeiro 18 jours plus tard.

4. Avenue Reine Elisabeth

À la suite de cette visite royale, une grande rue qui relie les quartiers de Ipanema et de Copacabana a été appelée "Avenida Rainha Elisabeth". La plupart des habitants pensent que cette avenue est une référence à la Reine d’Angleterre, mais non, c'est une allusion à l'ancienne Reine des Belges !

5. 40.000 Brésiliens en Belgique

Selon le consul général du Brésil en Belgique, environ 40.000 Brésiliens habitent en Belgique, et 6.000 au Luxembourg. De l'autre côté de l'Atlantique, entre 4000 et 5000 Belges se sont inscrits au Brésil.

6. AB Inbev : le géant de la bière belgo-brésilien

En 2004, Interbrew, qui réunissait les brasseries Stella Artois et Piedbœuf, a fusionné avec le brasseur brésilien Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) pour former InBev. Quatre ans plus tard, le groupe a racheté Anheuser-Busch pour devenir le plus grand groupe brassicole au monde. Au Brésil, les marques les plus connues sont : Antarctica, Brahma, Skol.

7. Des Belges gagnent la corrida de Sao Paulo

Le 31 décembre 1963, Henri Clerckx a remporté la corrida de Sao Paulo, la course à pied la plus célèbre d’Amérique du Sud. C'était ensuite au tour de Gaston Roelants de gagner la course, et ce à quatre reprises : en 1964, 1965, 1967 et 1968.

8. La plus belle plage du monde

Selon le site TripAdvisor, la meilleure plage du monde est à Baia do Sancho, au Brésil. Elle se trouve dans l'archipel de Fernando de Noronha, à un peu plus d'une heure d'avion de Natal. Là-bas, 21 îles forment un parc marin qui attire des plongeurs du monde entier pour voir différents animaux comme des tortues, baleines, requins, poissons-clowns, anémones et poissons-perroquets.

9. Avenue du Brésil à Bruxelles

En Belgique, on retrouve des références au pays sud-américain: on compte par exemple quatre "rue/avenue du Brésil": à Fleurus, à la Hulpe, à Bruxelles et à Anvers.

10. 41 mois pour construire Brasilia

La construction de Brasilia, la capitale brésilienne, a duré 41 mois entre 1956 et 1960. Rio de Janeiro faisait auparavant office de capitale pendant les 197 dernières années...