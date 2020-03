Chauffage, essence et diesel : les prix dégringolent

Les cours du pétrole s’effondrent. Ils ont perdu 30% rien qu’en Asie. Et cela à une incidence directe sur les prix du chauffage au mazout, de l’essence, ou encore du diesel.

Une chute des cours historique

C’est la chute la plus sévère depuis la guerre du golfe en 1991. Le cours du brut est en chute libre et les prix sont au plus bas depuis février 2016. Cette dégringolade s’explique par l’incertitude économique mondiale liée au coronavirus et donc la crainte d’une récession.

Mais c’est surtout la conséquence de l’échec vendredi dernier des négociations entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie. Les membres de l’OPEP voulaient diminuer la production de pétrole. Cela aurait permis de maintenir les prix stables sur le marché. Mais la Russie a refusé. Echec des négociations et réaction immédiate de l’Arabie saoudite : elle a décidé de casser les prix et d’augmenter sa production pour pouvoir vendre plus.

L’Arabie saoudite casse donc le marché mais c’est peut-être pour forcer la Russie à revenir à la table des négociations pour baisser sa production, ce que veulent les pays de l’OPEP. Oui, le pétrole, c’est aussi de la géopolitique.

Dégringolade des prix

Cette crise géopolitique a une incidence directe sur les prix. En effet, déjà depuis vendredi dernier le prix du cours du pétrole a déjà diminué de près de 40%. Cette baisse couplée à un euro fort face au dollar, cela devrait avoir pour conséquence immédiate ! Dès ce mardi, le mazout de chauffage diminuera de 9% (à 506 euros pour 1000L) et dès mercredi, il baissera encore de 15% à 455 euros les 1000L. Pour votre voiture, l’essence et diesel diminueront de 13%. On peut donc estimer une baisse entre 5 à 6 cents de moins au litre !