Chassé/croisé sur les routes: un pic de 1090 km de bouchons à midi en France

Le traditionnel chassé-croisé des vacanciers prévu ce week-end a démarré, avec un samedi classé noir en France et rouge ailleurs en Europe pour les départs. Dès la matinée, le trafic était déjà dense en direction du sud, a relevé l'organisation de mobilité Touring.

En France, le pic a été atteint à midi avec 1090 km de bouchons cumulés au total. Les embouteillages se sont peu à peu effilochés vers le sud et ont augmenté vers le nord. Parmi les autoroutes les plus touchées (dans les deux sens), on relève l'A10 Paris Bordeaux (144km de files au total), l'A7 (94km), l'A71 Vierzon - Clermont Ferrand (64km ), l'A11 Paris - Le Mans - Nantes (52km) et l'A75 Clermont Ferrand - Narbonne (48km).

