Chase, 7 ans, a nagé pendant une heure, et est parvenu à sauver son père et sa soeur

Un garçon de 7 ans en Floride est salué comme un héros après avoir nagé pour obtenir de l'aide lorsque sa sœur et son père ont été emportés par un courant.

Steven Poust raconte l'histoire à la chaîne locale WKXT, reprise par CNN: il avait ancré son bateau sur la rivière St. Johns à Jacksonville, en Floride, pour laisser nager ses deux enfants, Chase, 7 ans, et Abigail, 4 ans.

Mais Abigail s'est fait entraîner par le courant. Le papa a sauté pour essayer de les aider et a dit à Chase de nager jusqu'au rivage pendant qu'il essayait d'atteindre sa fille, qui portait un gilet de sauvetage. "J'ai essayé de rester avec les deux. Je me suis épuisé. Elle s'est éloignée de moi."

Il a fallu une heure à Chase pour atteindre le rivage: il flottait sur le dos et il pagayait pour ne pas s'épuiser. Quand il a atteint la terre, il a couru jusqu'à la maison la plus proche pour demander de l'aide. Pendant ce temps, son père et sa sœur ont dérivé à environ deux kilomètres du bateau, selon le service d'incendie et de sauvetage de Jacksonville (JFRD).

Au final, les trois ont été récupérés, et l'histoire de Chase est en train de faire le tour du monde...