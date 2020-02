Charlotte, une Belge bloquée en Chine à cause du coronavirus : "Il n’y a pas de rapatriement prévu"

Charlotte Bailey, une Belge âgée de 20 ans, est coincée depuis un mois en Chine à cause du coronavirus. La jeune fille se trouve actuellement en vacances à Suihua, une ville chinoise près de la frontière russe. Problème : la ville a été placée en quarantaine. Le visa de Charlotte, un temps périmé, a depuis été renouvelé, mais pas moyen pour elle de quitter le pays.

Cela fait plus d’un an que Charlotte, qui travaille dans le mannequinat, est sous contrat en Chine. Lors du Nouvel an chinois, en janvier, elle avait part en vacances avec quelques amis à la frontière russe. C’est alors que la crise du coronavirus éclate. Charlotte reste seule, hébergée par une famille chinoise.

Contactée par la RTBF, elle raconte sa situation. "Je ne suis pas la seule dans cette situation-là, mais je pense que je suis une des rares Belges. Je sais qu’il y a beaucoup de Français. Un rapatriement est prévu pour les Français qui résidaient dans la ville infectée. J’ai demandé si un rapatriement était mis en place pour les Belges et il n’y en a pas."

Testée négative au coronavirus

À Suihua, "les rues restent très vides, il y a des policiers tous les 500 mètres qui demandent où on va, tout le monde est en combinaison", poursuit-elle.

La jeune Belge a été testée négative au coronavirus. Mais les autorités chinoises ne lui délivrent pas de visa de sortie. Elle est en contact avec l’ambassade de Belgique. Tout est bloqué et la vie quotidienne est un enfer.

Les Affaires étrangères belges sont au courant de son cas et font tout ce qui est possible pour aider la jeune fille. Mais les contraintes sur place sont complexes, et évoluent de jour en jour.