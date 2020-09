Charlie Hebdo : deux Carolos parmi les quatorze accusés

Le procès des attentats de janvier 2015 à Paris aura lieu du 2 septembre au 10 novembre. Il jugera de l’attaque de la rédaction de Charlie Hebdo, de la fusillade de Montrouge mais aussi de la prise d’otages de l’Hyper Cacher. Dix-sept innocents ont été tués. Les frères Kouachi et le terroriste Amedy Coulibaly, eux, ont été abattus.

Quatorze accusés sont soupçonnés de leur avoir fourni de l’aide et donc d’être impliqués dans les activités d’un groupe terroriste. Parmi eux se trouvent deux Carolos, des amis et voisins avec un passé criminel : Metin Karasular, 50 ans et Michel Catino, 67 ans.