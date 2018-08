Chaque semaine, plus d'un million de participants à l'Euromillions en Belgique

Le gagnant du jackpot Euromillions s’est manifesté auprès de la Loterie Nationale. L'heureux gagnant, un Flamand âgé entre 35 et 45 ans, a empoché la coquette somme de 107 millions d'euros.

Jean-François Mahieu, porte-parole de la Loterie, explique que des membres du personnel sont là pour aider les gagnants à gérer ce changement : "On est vraiment un soutien psychologique et une présence permanente pour eux". À défaut de conseils financiers, la Loterie nationale donne une liste de banques et les gagnants choisissent la banque qu’ils souhaitent pour ouvrir un compte.

La loterie investit en Belgique

L’Euromillions est un jeu qui plaît beaucoup aux Belges. Sur une semaine, on compte plus d’un million de participants aux deux tirages, et c’est la même chose pour le Lotto. Pour 3,90 euros qui sont joués, 1 euro revient directement dans le pays, ce qui n’est pas le cas pour d’autres opérateurs privés, où on estime que pour 40 euros, seulement 1 euro revient.

Une grande partie de l'argent restant est réinvestie dans le pays. En moyenne, une somme de 320 millions est directement allouée à des activités belges de la politique sportive, culturelle à la recherche scientifique. "On participe directement à Viva for Life. Il y a aussi la recherche scientifique, la recherche contre le cancer, mais aussi le sport olympique, le soutien aux jeunes sportifs, aux grands futurs sportifs, notamment Nafissatou Thiam a bénéficié d’un soutien de la loterie, les festivals qui sont très connus chez nous...", indique le porte-parole.

On a vraiment mis en place des protections pour préserver les joueurs

En moyenne, explique Jean-François Mahieu, "les gens jouent pour 4 euros ou 4,5 euros, pas plus. Sur une année, ils peuvent jouer pour 200 euros maximums".

Et d'ajouter : "On a un nombre de modérateurs qui protègent les joueurs. Par exemple, ils sont limités sur le nombre d’argent qu’ils peuvent jouer par jour et par semaine sur notre site en ligne e-lotto. Donc, on a vraiment mis en place des protections pour préserver les joueurs. Nous avons des produits de qualité dans un encadrement de qualité."