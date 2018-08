Chaque été, Ikea édite 200 millions d'exemplaires de son catalogue de meubles en kit

Il est distribué dans 53 pays et édité à près de 200 millions d'exemplaires et distribué dans autant de boîtes aux lettres chaque année. Il, c'est le catalogue Ikea. Le géant de l'immobilier suédois sort son livret tous les ans à la même date et pousse bon nombre de consommateurs à se ruer dans l'un des nombreux magasins pour acheter tout ce dont une maison a besoin à un prix défiant toute concurrence.

Chaque mois d'août, c'est le même rituel en Suède. Le catalogue Ikea arrive dans les boites aux lettres, et c’est le signe que les vacances sont bientôt finies. Tina Björman, représentante d'Ikea en Suède explique : "Nous distribuons le catalogue Ikea depuis 1952. Vous rentrez à la maison à la fin de l’été et le catalogue vous attend dans les boites aux lettres. Tout le monde regarde les nouveautés. Ikea est si important pour les Suédois !".

On apprend vraiment énormément de choses sur la vie des gens

Un phénomène d’édition mondial qui est mis en branle depuis Alhmult, à près de 500 km au sud de Stockholm, là où est né Ikea. Cette petite ville abrite des studios de prises de vues, parmi les plus grands d’Europe, où sont recrées jusqu’à 40 décors différents. Là-bas, des fenêtres et des portes venues du monde entier, des plafonds mobiles, tout est orchestré pour donner l'impression aux personnes qui feuillettent le catalogue que les photos sont prises dans de vraies maisons.

Dans chaque pays, les catalogues ont un fond commun, mais aussi des produits spécifiques, adaptés à chaque marché. Pour créer ces nouveautés, les designers font des centaines de visites de maisons et d’appartements, dans le monde entier. La française Eléa Nouraud revient du Vietnam et du Japon. Elle explique le déroulement de ces voyages : "Les gens nous présentent leur maison, de fond en comble. On pose des questions, on découvre tout. Pourquoi est-ce qu’au bord de l’évier vous avez ça ? Où est-ce que vous rangez vos chaussures ? On apprend vraiment énormément de choses sur la vie des gens".

Pour la première fois de son histoire, Ikea va sortir aussi un catalogue pendant l’hiver. Un test qui sera fait en Suède pendant deux ans.

