"Chaque année en wallonie, l'équivalent de Rixensart est urbanisé"

Depuis de nombreuses années, en Wallonie, des projets autoroutiers font débat. La liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays, la deuxième route d'accès à Pairi Daiza, le contournement nord de Wavre, le tracé E420-N5 au sud de Charleroi. Pour les associations environnementales et citoyennes, ces projets sont d'un autre temps. "La plupart datent des années 60, ils sont néfastes pour l'environnement, couteux, ils ne feront que créer un appel d'air", argumente inter-Environnement Wallonie. Or, le réseau routier wallon est déjà l'un des plus dense d'Europe.

18 km2 urbanisés par an en Wallonie

L'urbanisation est galopante en Wallonie. Chaque année, 18 km2 de terre sont retirées de leur état naturel. "C'est l'équivalent de Rixensart, une commune de 22000 habitants", souligne Céline Tellier d'Inter-Environnement Wallonie. Cette urbanisation sert à développer des projets routiers mais aussi de l'habitat, des centres commerciaux et des zonings. Entre 1985 et 2015 en Wallonie, l'urbanisation a fait un bon de 39 %

Faut-il craindre cette urbanisation ?

Le gouvernement wallon prend la question au sérieux car cela risque de coincer à l'avenir. Ces dernières années, la population a augmenté de 10 %, mais dans la même période, la superficie du territoire consacrée au logement a augmenté de 40 %, soit 4 fois plus. Un premier frein à l'urbanisation est envisagé pour 2025. L'étalement urbain en wallonie sera limité à 6km2. Et en 2050, ce sera terminé ! Il sera interdit de grignoter de nouvelles surfaces naturelles pour construire des routes ou des habitations en Wallonie.